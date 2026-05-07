Batatais recebe o evento gratuito “Gigantes do Digital”
A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae e com apoio da ACE Batatais, realiza o evento gratuito “Gigantes do Digital”.
Quer aprender com quem domina o mercado digital?
No dia 21 de maio, às 19h, acontece no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani” um encontro imperdível para empreendedores, comerciantes e profissionais que querem crescer no digital.
Com participação de especialistas ligados à Shein e ao Mercado Livre, o evento vai abordar:
Estratégias de vendas online
Marketing digital
Posicionamento de marca
Crescimento em marketplaces
Tendências do e-commerce
Tema do encontro:
“Conheça os bastidores de quem dita as regras do jogo”
Uma oportunidade para entender como funcionam as grandes plataformas e descobrir caminhos para ampliar sua presença digital e conquistar novos mercados.
Local: Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani”
Data: 21 de maio
Horário: 19h
Evento gratuito — vagas limitadas!
Inscreva-se:
Formulário de inscrição – Gigantes do Digital
(link disponível também no QR Code da imagem)