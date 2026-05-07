Cresol Pioneira realiza Assembleia Geral Ordinária com participação ativa do quadro social

Cooperativa finalizou o processo assemblear com formato semipresencial em Dois Vizinhos, aprovando contas e a destinação de mais de R$ 13 milhões em sobras referentes a 2025

Reforçando os princípios da gestão democrática e da transparência, a Cresol Pioneira finalizou o seu processo assemblear no dia 30 de abril, com a realização de sua Assembleia Geral Ordinária (AGO). Sediado no município de Dois Vizinhos, o grande encontro aconteceu em formato semipresencial, garantindo a ampla participação do quadro social, que pôde acompanhar as deliberações presencialmente ou por meio de plataformas digitais.

A AGO marcou a conclusão de uma extensa jornada de proximidade com o cooperado. Antes do evento principal, a cooperativa realizou 53 eventos preparatórios que percorreram todas as suas áreas de atuação, englobando as regiões Sudoeste e Noroeste do Paraná, além de municípios nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na pauta principal das assembleias, os cooperados exerceram seu papel de donos do negócio, aprovando por unanimidade as contas do último exercício e definindo a destinação das sobras, que no ano de 2025 ultrapassaram a marca de R$ 13 milhões, demonstrando a solidez financeira da instituição.

O conselheiro presidente da Cresol Pioneira, Geraldo Maziero, celebrou os resultados, mas fez questão de enaltecer o impacto comunitário da instituição. Em sua fala, Maziero destacou os ganhos sociais da cooperativa, ressaltando a forte presença nos projetos de relacionamento, a importância do Fundo Social e o apoio contínuo às ações locais promovidas pelas comunidades onde a Cresol está inserida.

O diretor-executivo da Cresol Pioneira, Edemar Vodzicki, também fez um balanço das conquistas recentes. Durante a assembleia, ele discursou sobre o crescimento contínuo da cooperativa, a força do modelo de negócios adotado e, principalmente, a confiança depositada pelo quadro social, elemento fundamental para a expansão e solidez da instituição.

O evento de encerramento contou ainda com a presença do vice-presidente da Central Cresol Baser, Luiz Levi Tomacheski, que enalteceu o trabalho realizado pela singular, elogiou a transparência na prestação de contas junto ao quadro social e evidenciou o grande destaque que a Cresol Pioneira possui hoje perante todo o Sistema Cresol.

Com a finalização deste ciclo assemblear, a Cresol Pioneira reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social, mantendo o cooperado sempre no centro de suas decisões estratégicas.

Sobre a Cresol

Com 30 anos de atuação, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil, oferecendo soluções para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. Conta com mais de 1,1 milhão de cooperados e 1.048 agências de relacionamento em 20 estados brasileiros.