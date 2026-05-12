Prefeitura realiza 4ª reavaliação do Plano Municipal da Primeira Infância

A Prefeitura de Batatais promove, no próximo dia 19 de maio, terça-feira, a partir das 13h30, a 4ª Reavaliação do Plano Municipal da Primeira Infância. O encontro será realizado no Auditório da Apae Batatais e reunirá representantes do poder público, da sociedade civil e instituições parceiras para avaliar os avanços e fortalecer as ações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças do município.

A iniciativa é coordenada pelas secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e Cidadania, reforçando o compromisso da administração municipal com políticas públicas intersetoriais voltadas à primeira infância.

O Plano Municipal da Primeira Infância foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Juninho Gaspar em 2022. O documento estabelece diretrizes e metas para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos, promovendo ações integradas nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção.

Construído de forma participativa entre poder público e sociedade civil, o plano tem como objetivo assegurar uma infância mais saudável, acolhedora e estimulante, especialmente para crianças em situação de maior vulnerabilidade social.

Durante a reavaliação, serão discutidos os avanços alcançados, os desafios enfrentados e as estratégias para aprimorar as políticas públicas destinadas à primeira infância em Batatais.