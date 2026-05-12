Prefeitura orienta população sobre os canais oficiais para solicitações e atendimento

A Prefeitura de Batatais reforça à população a importância de utilizar os canais oficiais de atendimento para registrar solicitações, acompanhar demandas e garantir respostas aos serviços públicos municipais.

Muitas vezes, moradores utilizam as redes sociais para fazer reclamações, pedidos ou apontar necessidades da cidade. A participação da população é sempre importante e bem-vinda. No entanto, para que uma solicitação seja oficialmente registrada e possa ser acompanhada pelas equipes responsáveis, é necessário utilizar os canais oficiais de protocolo da Prefeitura.

Quando o cidadão registra sua solicitação pelos canais corretos, o pedido gera um número de protocolo, permitindo acompanhamento, encaminhamento ao setor responsável e retorno sobre a demanda apresentada.

Para facilitar ainda mais o atendimento, a Prefeitura ampliou as formas de contato e agora oferece também o protocolo via WhatsApp. Com isso, o cidadão pode fazer solicitações diretamente pelo celular, de maneira rápida, prática e sem precisar sair de casa.

Confira os canais oficiais disponíveis:

WhatsApp: pelo número (16) 3660-3408, para envio de solicitações e abertura de protocolos diretamente pelo celular;

Online: através do botão “Protocolo Online”, disponível no site oficial da Prefeitura;

Presencial: atendimento realizado na Divisão de Protocolo, no prédio da Prefeitura Municipal.

A orientação é para que o cidadão utilize sempre o mesmo CPF ou CNPJ em seus registros e mantenha seus dados de acesso em segurança, facilitando o acompanhamento das solicitações e garantindo mais eficiência no atendimento.

A iniciativa faz parte do processo de modernização dos serviços públicos municipais, buscando oferecer mais agilidade, transparência e comodidade no relacionamento entre a Prefeitura e a população.

Com os canais oficiais, o comentário se transforma em solicitação registrada, acompanhada e respondida.