União Europeia veta importações de carne e animais do Brasil
A União Europeia (UE) publicou, nesta terça-feira (12), uma atualização da lista de países que cumprem suas regras contra o uso excessivo de antimicrobianos na pecuária, e excluiu o Brasil.
A lista, validada por países europeus, estabelece quais países poderão continuar exportando carne para a Europa a partir de 3 de setembro, por cumprirem as normas sanitárias europeias.
Na lista de 2024, o Brasil aparecia como autorizado a exportar para o bloco carnes de boi, frango e cavalo, além de peixe e mel. Na lista publicada nesta terça, o Brasil não aparece.
Segundo a UE, o país foi excluído por não fornecer garantias quanto à não utilização de produtos antimicrobianos na pecuária, destacou a agência de notícias France Presse.