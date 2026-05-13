Projeto Renascer celebra o Dia das Mães com homenagens, cultura e alegria

O Fundo Social de Solidariedade de Batatais promoveu, na manhã do dia 8 de maio, uma celebração em homenagem ao Dia das Mães por meio do Projeto Renascer. O encontro aconteceu no CCI (Centro de Convivência do Idoso), espaço dedicado ao fortalecimento de vínculos, convivência e bem-estar da população idosa.

A programação reuniu mães participantes do projeto em um momento marcado por alegria, integração e carinho. Durante a manhã, as participantes puderam desfrutar de brincadeiras, música, sorteios e da entrega de lembrancinhas especialmente preparadas para a data.

Um dos destaques do evento foi a apresentação da Exposição de Fotos das alunas da aula de dança da professora Joice Bento, realizada por meio da Lei Aldir Blanc. O público também se emocionou com as leituras de mensagens dedicadas às mães, apresentadas pelas alunas da Oficina de Escrita e Leitura.

Desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, o Projeto Renascer é voltado para pessoas com mais de 60 anos e oferece atividades como ginástica, artesanato, oficinas de leitura e escrita, entre outras ações que promovem lazer, integração, saúde e qualidade de vida. A iniciativa também contribui para o fortalecimento dos laços comunitários e incentiva a participação ativa dos idosos em ações coletivas de interesse público.