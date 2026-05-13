Prefeitura reforça importância da Campanha de Atualização de Rebanhos 2026

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, informa que a Campanha de Atualização de Rebanhos referente ao primeiro semestre de 2026 teve início na última segunda-feira, 11 de maio.

A atualização é obrigatória para todas as espécies animais e tem como principal objetivo manter os registros oficiais atualizados, garantindo mais segurança sanitária e fortalecendo o controle das atividades agropecuárias no município e no Estado de São Paulo.

Com a atualização cadastral, é possível:

Monitorar de forma mais eficiente o rebanho do município.

Prevenir e controlar doenças animais.

Apoiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal reforça a importância da participação dos produtores rurais na campanha, realizando a atualização corretamente dentro do prazo estabelecido, evitando pendências e mantendo a regularidade junto aos órgãos de defesa agropecuária.

A medida contribui diretamente para a proteção sanitária dos rebanhos e para o fortalecimento da produção agropecuária local.