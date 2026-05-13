Anvisa retira da pauta de reunião desta quarta julgamento do recurso da Ypê e marca nova data
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou da pauta desta quarta-feira (13) o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê, contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.
De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, o tema retornará para avaliação do colegiado na próxima sexta-feira (15).
O diretor-presidente explicou que, durante inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa.
“A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou os investimentos já realizados, intensificou os esforços para adequação das irregularidades e se comprometeu a apresentar medidas para a correção dessas ações amanhã, dia 14 de maio de 2026, com vistas ao cumprimento das determinações sanitárias destinadas à correção das não conformidades identificadas”, disse Safatle.
Safatle reiterou a recomendação para que os consumidores NÃO utilizem os produtos dos lotes informados e procurem o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para orientações.
Reunião na terça-feira em Brasília
A equipe da Anvisa recebeu na terça representantes da empresa para apresentação das ações em andamento destinadas a corrigir falhas nas linhas de produção de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes líquidos.
De acordo com a Anvisa, a empresa informou que está “intensificando os trabalhos” para executar 239 ações corretivas na fábrica localizada em Amparo (SP), com o objetivo de atender às exigências da vigilância sanitária.
As medidas levam em consideração inspeções realizadas nos anos de 2024 e 2025.
Foto: Reprodução/TV Globo
Fonte g1