A Prefeitura de Batatais convida toda a população para participar das Audiências Públicas da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027, que serão realizadas na Câmara Municipal.

Essas audiências têm como objetivo apresentar as propostas e prioridades das Secretarias Municipais para o exercício de 2027. A presença da população é fundamental para fortalecer a transparência, o diálogo e a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da cidade. Confira as datas e horários:

Dia: 15/05/2026 (Sexta-feira) Horário: 16h Órgãos de Governo:

• Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica • Secretaria Municipal de Finanças • Secretaria Municipal de Administração • Secretaria Municipal de Saúde • Secretaria Municipal de Educação • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação • Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Dia: 20/05/2026 (Quarta-feira) Horário: 16h

Órgãos de Governo: • Secretaria Municipal de Cultura e Turismo • Secretaria Municipal de Esportes e Lazer • Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania • Secretaria Municipal de Serviços Públicos • Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal • Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade • Procuradoria Geral do Município • Controladoria Geral do Município • Gabinete do Poder Executivo • Câmara Municipal