Prefeitura de Batatais convida a população
A Prefeitura de Batatais convida toda a população para participar das Audiências Públicas da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027, que serão realizadas na Câmara Municipal.
Essas audiências têm como objetivo apresentar as propostas e prioridades das Secretarias Municipais para o exercício de 2027. A presença da população é fundamental para fortalecer a transparência, o diálogo e a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da cidade.
Confira as datas e horários:
Dia: 15/05/2026 (Sexta-feira)
Horário: 16h
Órgãos de Governo:
• Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica
• Secretaria Municipal de Finanças
• Secretaria Municipal de Administração
• Secretaria Municipal de Saúde
• Secretaria Municipal de Educação
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação
• Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Dia: 20/05/2026 (Quarta-feira)
Horário: 16h
Órgãos de Governo:
• Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
• Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
• Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
• Secretaria Municipal de Serviços Públicos
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal
• Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade
• Procuradoria Geral do Município
• Controladoria Geral do Município
• Gabinete do Poder Executivo
• Câmara Municipal
Transmissão ao vivo:
As audiências também serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais da Câmara (YouTube e Facebook) e pela Rádio Difusora de Batatais (FM 88,3).
Compareça!