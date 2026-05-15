Diálogo Municipal sobre Políticas de Diversidade fortalece escuta e acolhimento da comunidade LGBTQIAPN+

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade de Batatais promove, no dia 28 de maio, às 19h, no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato, o “Diálogo Municipal sobre Políticas de Diversidade”, com a participação da comunidade LGBTQIAPN+.

O encontro tem como objetivo fortalecer o diálogo, promover o respeito e ampliar os espaços de escuta, acolhimento e construção de políticas públicas voltadas à diversidade.

A iniciativa integra as ações de conscientização relacionadas ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio. A data marca um importante avanço histórico: em 17 de maio de 1990, a OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou a homossexualidade da CID (Classificação Internacional de Doenças), reconhecendo que orientação sexual não é doença. Desde então, a data simboliza a luta contra o preconceito, a discriminação e a violência enfrentados pela população LGBTQIAPN+ em todo o mundo.

No Brasil, a LGBTfobia é considerada crime equiparado ao racismo, conforme decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), sendo inafiançável e imprescritível.

O diálogo municipal será um espaço de escuta qualificada, troca de experiências e fortalecimento de vínculos, promovendo um ambiente seguro, humano e representativo para pessoas LGBTQIAPN+ e seus apoiadores. A iniciativa busca ampliar o debate sobre direitos humanos, cidadania e inclusão social.

A sigla LGBTQIAPN+ representa a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero, englobando lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexuais, arromânticos, agênero, pansexuais, pessoas não binárias e outras identidades.

A participação é aberta ao público.