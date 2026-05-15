IR 2026: faltando duas semanas para o fim do prazo, 20 milhões ainda não entregaram a declaração
O prazo para a entrega do Imposto de Renda 2026 acaba em 29 de maio, daqui duas semanas, e 20 milhões de contribuintes ainda não entregaram o documento à Receita Federal, que espera receber 44 milhões de declarações neste ano. O fisco orienta os contribuintes a não deixarem o envio para os últimos dias.
Dos 24,3 milhões de declarações entregues até a quinta-feira (14), 59,6% deles foram feitos com o recurso da declaração pré-preenchida. 66% das pessoas têm imposto a restituir, 19,3% vão pagar e 14,8% não pagam nem recebem nada.
Quem não entregar a declaração do IRPF 2026 dentro do prazo paga multa por atraso. O valor é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% devido.
Estão obrigados a declarar o IRPF em 2026 quem recebeu R$ 35.584,00 no ano passado, o equivalente a R$ 2.965,33 por mês com salário, aposentadoria e aluguel, entre outros rendimentos.
Outro limite que alterado foi o valor mínimo para quem teve receita com atividade rural. Está obrigado a declarar quem recebeu R$ 177.920,00 em 2025. Os demais critérios e limites que obrigam um cidadão a declarar não foram alterados.
Veja abaixo os principais motivos que obrigam a entregar a declaração:
- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00;
- Quem teve receita bruta de atividade rural acima de 177.920,00;
- Quem tinha posse ou propriedade de bens no valor total acima de R$ 800 mil;
- Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia…) acima de R$ 200 mil;
- Quem realizou vendas, com ou sem incidência de imposto, em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma total foi acima de R$ 40 mil;
- Quem vendeu ações em operações comuns na bolsa de valores com apuração de ganho líquido, cuja soma total das vendas em algum mês do ano anterior tenha sido acima de R$ 20 mil.
Fonte: Valor Investe