IR 2026: faltando duas semanas para o fim do prazo, 20 milhões ainda não entregaram a declaração

O prazo para a entrega do Imposto de Renda 2026 acaba em 29 de maio, daqui duas semanas, e 20 milhões de contribuintes ainda não entregaram o documento à Receita Federal, que espera receber 44 milhões de declarações neste ano. O fisco orienta os contribuintes a não deixarem o envio para os últimos dias.

Dos 24,3 milhões de declarações entregues até a quinta-feira (14), 59,6% deles foram feitos com o recurso da declaração pré-preenchida. 66% das pessoas têm imposto a restituir, 19,3% vão pagar e 14,8% não pagam nem recebem nada.

Quem não entregar a declaração do IRPF 2026 dentro do prazo paga multa por atraso. O valor é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% devido.

Estão obrigados a declarar o IRPF em 2026 quem recebeu R$ 35.584,00 no ano passado, o equivalente a R$ 2.965,33 por mês com salário, aposentadoria e aluguel, entre outros rendimentos.