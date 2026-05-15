Prefeitura de Batatais promove campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realizará nos dias 27 e 28 de maio uma nova etapa da campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos no município.

A ação tem como objetivo reforçar a proteção dos animais contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida da população.

A vacinação acontecerá em dois pontos da cidade, sempre das 16h às 20h:

27 de maio (quarta-feira) – em frente ao Supermercado Nori do bairro Vila Lídia; 28 de maio (quinta-feira) – em frente à Panificadora Center Pão, na rua Arthur Lopes Oliveira, nº 1981.

A Semusa reforça a importância de manter a vacinação dos animais em dia como medida essencial de prevenção e controle da raiva. A participação é gratuita e aberta à população.

Os tutores devem levar os animais com segurança, utilizando coleiras e guias para os cães e caixas de transporte para os gatos, garantindo mais tranquilidade durante o atendimento.