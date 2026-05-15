Inscrições para o Desfile da 49ª Festa do Leite começam nesta sexta-feira (15)

A Comissão Organizadora da 49ª Festa do Leite de Batatais informa que estarão abertas, a partir desta sexta-feira, 15 de maio, as inscrições para o tradicional Desfile de Abertura do evento, que será realizado no dia 5 de julho de 2026, domingo.

O desfile é uma das atrações mais tradicionais da programação da Festa do Leite, que neste ano ocorrerá entre os dias 8 e 12 de julho. O objetivo é preservar e valorizar as tradições rurais do município, promovendo a integração da comunidade e fortalecendo as raízes culturais de Batatais.

De acordo com a Comissão Organizadora, poderão participar cavaleiros organizados em tropas, comitivas, grupos, além de participantes individuais. As inscrições deverão ser feitas antecipadamente por meio dos canais disponibilizados pela organização.

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O tradicional Desfile de Cavaleiros terá concentração às 9h, no Lago Artificial “Ophélia Borges Silva Alves”, com saída prevista para as 10h. O percurso seguirá até o Parque Permanente de Exposições “Antônio Carlos Prado Baptista”, recinto oficial da Festa do Leite.

O regulamento completo do desfile já está disponível para consulta e estabelece normas de organização, segurança, bem-estar animal e conduta dos participantes.

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Entre as determinações previstas estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas durante o desfile, a obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança e a vedação de manifestações político-partidárias ao longo do evento.

A organização destaca ainda que tropas, comitivas e grupos organizados terão prioridade na formação do desfile, conforme a ordem de inscrição.

A Festa do Leite é realizada pela Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural e a Associação Folclórica de Batatais.

A segurança do evento contará com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-2715.