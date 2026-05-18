Além disso, o medicamento fosfato dissodico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50) passa por processo de recolhimento voluntário iniciado pela empresa Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA. A medida é referente ao lote 25091566.

De acordo com o Diário Oficial da União desta segunda-feira (18), os motivos dos recolhimentos são: Atorvastatina cálcica e rosuvastatina cálcica: suspeita de mistura de embalagem de cartucho de Rosuvastatina 20 mg no lote 2424299 de Atorvastatina cálcica 40mg. Fosfato Dissodico De Dexametasona: turvação da solução quando o fármaco é diluído em associação com determinados medicamentos.

A atorvastatina cálcica é um medicamento da classe das estatinas, indicado para reduzir o colesterol ruim (LDL) e os triglicerídeos no sangue. Ela é receitada para prevenir doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs.

A rosuvastatina cálcica também é um medicamento da classe das estatinas, usado para baixar o colesterol ruim (LDL) e os triglicérides, além de elevar o colesterol bom (HDL). Ela também é indicada para prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.