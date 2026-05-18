Saiba onde e como adquirir ingressos para a 49ª Festa do Leite de Batatais

A tradicional Festa do Leite de Batatais, que chega à sua 49ª edição em 2026, será realizada entre os dias 8 e 12 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”. Realizada pela Prefeitura de Batatais em parceria com o Sindicato Rural e a Associação Folclórica de Batatais, a festa conta com uma extensa programação artística, cultural e agropecuária, prometendo atrair milhares de visitantes da cidade, da região e de outras localidades.

Veja como vai funcionar a venda de ingressos para os dias pagos, tanto em pontos físicos quanto por meio de plataforma online. A entrada será gratuita nos dias 9 (quinta-feira) e 12 de julho (domingo). Nos demais dias – 8, 10 e 11 de julho – os visitantes deverão adquirir ingressos, cujos valores são:

Ingresso individual: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Pacote promocional (3 dias pagos): R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

VENDA ONLINE

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da plataforma Quero2

PONTOS DE VENDA FÍSICOS

Supermercados Real em Batatais e AltinópolisSupermercados Nori em Batatais, Altinópolis e BrodowskiLoja de conveniência Última Hora, no Posto São Paulo (Batatais)

ATRAÇÕES CONFIRMADAS POR DATA

Além das atividades agropecuárias e exposições técnicas, a festa contará com grandes nomes da música nacional:

8/7 (quarta): Clube da Viola e Edson & Hudson

9/7 (quinta – gratuito): Dilsinho

10/7 (sexta): Jads & Jadson e Júnior & Cézar

11/7 (sábado): Felipe & Rodrigo e Country Beat

12/7 (domingo – gratuito): Maria Clara & JP e Trio Parada Dura

E TEM MAIS

Feira de artesanato, parque de diversões, torneio leiteiro, cursos, palestras, julgamento de animais, exposição de cavalos Mangalarga, apresentações culturais e provas esportivas como Três Tambores, Team Penning e Team Roping.