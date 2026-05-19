Prefeitura ultrapassa 383 toneladas recolhidas na campanha ‘Sextou Contra a Dengue’

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), segue avançando no combate à dengue com resultados expressivos da campanha “Sextou Contra a Dengue”, uma grande força-tarefa de prevenção que já se consolidou como uma das principais ações itinerantes de enfrentamento ao mosquito no município.

Em 12 edições realizadas até o momento, a campanha já retirou das ruas e residências mais de 383 toneladas de materiais que poderiam acumular água e se transformar em criadouros do Aedes aegypti, alcançando média superior a 32 toneladas recolhidas por ação.

A iniciativa percorre bairros de diferentes regiões da cidade levando prevenção, orientação e limpeza urbana diretamente às famílias, reforçando a presença do poder público onde a população mais precisa.

Um dos grandes diferenciais da campanha é a atuação porta a porta, com equipes da Prefeitura mobilizadas em uma ação conjunta que reúne servidores, caminhões de recolhimento e trabalho de conscientização.

A força-tarefa já atendeu dezenas de bairros e vem fortalecendo o engajamento da população a cada edição.

Primeira ação: 8,390 toneladas recolhidas. Última ação: 61,430 toneladas recolhidas.

O aumento da adesão demonstra que os moradores têm abraçado a campanha e colaborado diretamente no combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Entre as maiores operações já realizadas pela campanha, destacam-se:

Central Park, Santa Efigênia e Jardim Celeste, com 61,430 toneladas, Jardim Santa Luiza (Vila Lopes), com 54,570 toneladas , Jardim Santa Rita, Jardim das Flores, Jardim Prefeito José Marcílio Baldochi, Córrego dos Peixes e Jardim Valenciano, com 54,450 toneladas

Além da retirada de materiais inservíveis, a campanha também contribui para:

eliminação de criadouros; redução dos riscos de proliferação da dengue; melhoria da limpeza urbana; conscientização da população sobre prevenção contínua.

A Prefeitura reforça que a campanha continua em andamento e seguirá percorrendo novos bairros nas próximas semanas, ampliando as ações preventivas e fortalecendo o cuidado com a saúde pública.