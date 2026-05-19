Prefeitura realiza melhorias no Centro de Eventos para a 49ª Festa do Leite de Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com as secretarias de Infraestrutura e Urbanismo e de Serviços Públicos, segue avançando com os trabalhos de revitalização e melhorias no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, visando a preparação da estrutura para a realização da 49ª Festa do Leite de Batatais, que acontece entre os dias 8 e 12 de julho.

Entre as ações já em andamento estão o reforço dos muros laterais do recinto, pintura e revitalização dos sanitários, além da implantação de uma nova estrutura de suporte para instalação de uma caixa d’água de 10 mil litros, que será utilizada para reforçar o abastecimento durante todos os dias da festa, garantindo mais segurança e estabilidade no fornecimento de água.

A administração municipal também vem trabalhando em melhorias importantes na parte elétrica do recinto. Está em andamento o processo de aquisição de novos pontos de iluminação para o Centro de Eventos, além da substituição de estruturas de sustentação dos transformadores, buscando modernizar e reforçar a segurança do sistema elétrico utilizado durante o evento.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os investimentos fazem parte do planejamento da administração municipal para garantir melhores condições estruturais ao público, expositores, trabalhadores e equipes envolvidas na realização da festa.

Considerada um dos maiores eventos populares e agropecuários da região, a Festa do Leite de Batatais contará neste ano com programação de shows, rodeio da Liga Nacional, atrações técnicas, parque de diversões, praça de alimentação e diversas atividades culturais e de entretenimento.