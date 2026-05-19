Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, quando o policial parou em um semáforo, na Avenida Luiz Galvão Cezar, no bairro Planalto Verde, dois homens em uma outra moto o abordaram e anunciaram o assalto.

O agente desceu do veículo e se abrigou atrás de um carro. Os criminosos tentaram atirar, mas a arma teria falhado.

Foi então que o policial reagiu e atirou contra o garupa, que morreu no local. Ele foi identificado como Phelipe Fernandes de Sousa.

O outro suspeito fugiu e não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. No entanto, a moto usada no crime, que era roubada, foi encontrada e apreendida em uma casa abandonada no bairro Jardim Paiva.

Já o policial militar não ficou ferido durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla também é suspeita de realizar outros roubos recentemente em Ribeirão Preto.