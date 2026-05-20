Comissão Organizadora anuncia shows gratuitos após desfile de abertura da 49ª Festa do Leite

A animação da 49ª Festa do Leite de Batatais começa antes mesmo da abertura oficial do evento. No domingo, 5 de julho, data do tradicional desfile de abertura, a programação segue com shows gratuitos logo após o encerramento do cortejo, em frente à entrada principal do Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.

Com concentração marcada para as 9h no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, o desfile terá início às 10h, percorrendo as avenidas Dr. Oswaldo Scatena e Quatorze de Março. O público poderá acompanhar uma grande celebração da cultura e das tradições locais, com carros alegóricos, carros de boi, tropas de cavaleiros e muladeiros, além de outras atrações que prometem movimentar Batatais.

E a festa não termina com o fim do desfile. A partir das 14h, o público está convidado a “subir a avenida” e continuar a celebração com apresentações musicais gratuitas em frente ao recinto da Festa do Leite. Quem abre os shows é a cantora Verônica Tozzi. Em seguida, sobe ao palco os sertanejos do Viola Bruta, levando ao público muita animação para dar início ao clima da festa.

A 49ª Festa do Leite, realizada pela Prefeitura de Batatais em parceria com o Sindicato Rural e a Associação Folclórica de Batatais, acontecerá de 8 a 12 de julho, reunindo grandes atrações musicais, programação agropecuária, exposições, rodeio da Liga Nacional de Rodeios, feira de artesanato, parque de diversões e praça de alimentação.

Entre os shows já confirmados estão Clube da Viola, Edson & Hudson, Dilsinho, Jads & Jadson, Júnior & Cézar, Felipe & Rodrigo, Country Beat, Maria Clara & JP e Trio Parada Dura. A programação também contará com atividades tradicionais como torneio leiteiro, exposição de animais, provas hípicas e apresentações culturais.

Os ingressos para os dias pagos (8, 10 e 11) já estão à venda pela plataforma Quero2 Ingressos e em pontos físicos de Batatais e região. Os dias 9 e 12 de julho terão entrada gratuita.

A expectativa é de mais uma edição histórica, reafirmando a Festa do Leite como um dos eventos mais tradicionais e aguardados do interior paulista.