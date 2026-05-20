“Superado o processo administrativo de cassação, cujo resultado se deu sem base em prova idônea, se tratando, por sinal, de um julgamento estritamente político à margem da lei, a defesa busca sua anulação na Justiça”.

O pedido de cassação partiu da comissão processante formada pelos vereadores Jean Coraucci (PSD), que presidiu os trabalhos, Judeti Zilli (PT), relatora do processo, e Sargento Lopes (PL) como membro.

Três das quatro infrações que embasam o processo de cassação foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Uma delas foi negada.

1ª infração: Houve exigência e o recebimento de parte do salário de assessores parlamentares, prática popularmente conhecida como ‘rachadinha’? – Todos os vereadores votaram sim.

2ª infração: O vereador Lincoln Fernandes procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal de Ribeirão Preto faltando com o decoro parlamentar? – Todos os vereadores votaram sim.

3ª infração: Houve afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições, configurando em tese ato de improbidade por atentado aos princípios da administração pública? – Todos os vereadores votaram sim.

4ª infração: Houve ou ocorreu nomeação de assessores que não exerciam de fato as atribuições do cargo para o qual foram designados com percepção regular de remuneração custeada pelo erário? – Todos os vereadores votaram não.