Batatais realiza nova edição da campanha “Reviva o Óleo” durante a Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, promove no próximo dia 3 de junho (quarta-feira) mais uma edição da campanha “Reviva o Óleo”, iniciativa voltada à conscientização ambiental e ao descarte correto do óleo de cozinha usado.

A ação acontece em parceria com a empresa Brejeiro. Local: Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”

(em frente ao Terminal Rodoviário) Horário: das 8h às 15h

A campanha integra a programação da Semana do Meio Ambiente, celebrada entre os dias 1º e 5 de junho, reforçando a importância das ações sustentáveis e da participação da comunidade na preservação ambiental.

O objetivo é incentivar o descarte correto do óleo utilizado nas cozinhas domésticas, evitando que o material seja jogado em pias, ralos ou no solo — prática que pode causar sérios impactos ambientais, como: contaminação da água, danos às redes de esgoto e prejuízos ao meio ambiente

Todo o óleo arrecadado será destinado à reciclagem e reaproveitado na produção de biocombustível.

Os moradores que entregarem 4 litros de óleo de cozinha usado receberão 1 frasco de óleo novo.