Fundo Social realiza ‘Dia D de Arrecadação’ da Campanha Inverno Solidário neste sábado (23)

A Prefeitura de Batatais, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza neste sábado, 23 de maio, o “Dia D de Arrecadação” da Campanha Inverno Solidário 2026, uma mobilização especial voltada à ampliação das doações de agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação será realizada das 7h às 13h, no Tiro de Guerra de Batatais, em formato drive-thru, permitindo que a população contribua de forma prática, rápida e segura, sem a necessidade de sair do veículo. A iniciativa conta com a parceria do grupo EPTV Ribeirão, reforçando a mobilização e ampliando o alcance da campanha.

O objetivo do “Dia D” é concentrar esforços em um único momento, incentivando a participação da comunidade e aumentando o volume de arrecadações. Podem ser doados agasalhos e cobertores novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

A Campanha Inverno Solidário é uma ação tradicional do município e segue até o dia 31 de julho, com pontos de coleta distribuídos em diferentes locais da cidade. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a proteção social, especialmente durante os meses mais frios do ano.