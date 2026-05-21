Obras avançam no Recanto das Araras; atenção às mudanças no trânsito!

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, informa que o loteamento Recanto das Araras está em fase final de execução pela incorporadora responsável. Paralelamente, a empresa iniciou nesta semana as obras de infraestrutura na estrada Alyrio Lellis Garcia, importante via de ligação da região.

As intervenções ocorrerão ao longo dos meses de maio e junho, no trecho compreendido entre a rua do Cromo, no bairro Garimpo, e o poço de abastecimento de água localizado nas proximidades da via de acesso à Estação de Tratamento de Esgoto “Capitão João Gaspar Gomes”.

Com o avanço das obras, poderão ocorrer interdições temporárias e alterações no tráfego. A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção à sinalização e sigam os desvios indicados, garantindo mais segurança e fluidez durante a execução dos serviços.

Durante esse período, o acesso ao loteamento Recanto das Araras deverá ser realizado pela rua das Jades, também no bairro Garimpo.