Em janeiro, ainda segundo dados da Vigilância Epidemiológica, foram 49 casos registrados. Em fevereiro, este número subiu para 64.

Os registros passaram a aumentar a partir de março, quando o número de casos saltou para 108. O mês de abril fechou com 148 internações e até o dia 10 de maio, 34 ocorrências graves já haviam sido registradas.

Quando se preocupar?

Segundo o médico infectologista Lucas Agra, quadros simples de gripe e resfriado podem se transformar rapidamente em SRAG, especialmente em grupos mais suscetíveis, e o principal sinal de alerta é a dificuldade para respirar.