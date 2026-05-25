Inscrições do Enem 2026 começam hoje; o que é preciso saber antes de se inscrever
O prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começa nesta segunda-feira (25) e se estende até as 23h59 de 5 de junho. Os interessados em participar devem se inscrever exclusivamente por meio da Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante/).
As provas serão aplicadas em todo o país em 8 e 15 de novembro.
Abaixo, confira o que você precisa saber sobre o exame antes de se inscrever:
Prazos e cronograma
O Enem tende a seguir os prazos definidos em edital. A menos que haja problemas confirmados no sistema de inscrição ou ocorra uma ampliação de prazos, como já aconteceu em edições anteriores, o cronograma da edição deve ser:
- Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho.
- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho.
- Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho.
- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho.
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho.
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho.
- Resultado do recurso: 3 de julho.
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
Quem pode se inscrever
Podem se inscrever no Enem 2026:
- Concluintes do ensino médio: Estudantes que estão cursando a última série e concluirão o nível médio no ano de 2026.
- Egressos: Pessoas que já finalizaram o ensino médio em anos anteriores.
- Treineiros: Participantes que terão menos de 18 anos no primeiro dia de prova e que concluirão o ensino médio após o ano letivo de 2026. Estes participam apenas para fins de autoavaliação.
- Candidatos à certificação: Maiores de 18 anos (completos até o primeiro dia de prova) que não concluíram o ensino médio e desejam utilizar a nota para obter o certificado de conclusão ou a Declaração Parcial de Proficiência.
- Estrangeiros: Desde que apresentem documento de identificação oficial e original com foto (como passaporte ou identidade expedida pelo Ministério da Justiça).