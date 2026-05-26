Arraiá de São João terá shows, quadrilhas, comidas típicas e muita diversão em frenta à Estação Cultura

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza no dia 20 de junho, sábado, a partir das 18h, a 5ª edição do Arraiá de São João. O evento será realizado em frente à Estação Cultura “Editor José Olympio”, com entrada gratuita e programação voltada para toda a família.

Consolidada entre os principais eventos do calendário cultural do município, a festa reúne moradores e visitantes em uma noite marcada por música ao vivo, apresentações de quadrilhas, brincadeiras tradicionais e gastronomia típica.

Entre as opções oferecidas ao público estarão pipoca, algodão-doce, quentão e vinho quente, além de diversas alternativas na praça de alimentação. E mais: organizações que atuam na proteção animal terão espaço na festança para arrecadar recursos com vendas de produtos típicos.

A programação musical contará com dois shows ao vivo. A banda Beijo de Forró sobe ao palco às 20h. Na sequência, às 22h30, será a vez de Edinho e Banda comandarem a festa com repertório voltado aos ritmos juninos e ao forró.

Os shows contam com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte).

“Vai sê bão demais da conta, sô!”

A organização reforça que a entrada é gratuita.