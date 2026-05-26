Batatais amplia vacinação contra dengue para população de 59 anos

A Prefeitura de Batatais ampliou a vacinação contra a dengue no município. A partir desta terça-feira (26), todos os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) podem receber a vacina, independentemente da idade. A ampliação também contempla a população em geral com 59 anos.

A medida inclui Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os demais profissionais da rede municipal de saúde. Até então, a imunização estava restrita aos trabalhadores da APS dentro de faixas etárias específicas, definidas em razão do número limitado de doses recebidas pelo município.

Segundo a Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), a vacina segue indicada para pessoas de 15 a 59 anos. No entanto, a ampliação para outras faixas etárias ocorrerá gradualmente, conforme o envio de novas doses pelo Governo do Estado e a atualização das orientações técnicas.

A Secretaria Municipal de Saúde também mantém a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Nesse caso, a imunização é feita com a vacina do laboratório Takeda, disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A Secretaria reforça a importância de completar o ciclo vacinal para garantir a eficácia da imunização.

Além da ampliação do público-alvo, a pasta destacou a vacinação como uma das principais medidas de proteção e prevenção contra a dengue no município.