Farmácia Solidária suspenderá atendimento entre os dias 1º e 5 de junho devido ao feriado prolongado e à realização de organização interna e controle de estoque

A Farmácia Solidária de Batatais ficará fechada para atendimento ao público entre os dias 1º e 5 de junho. Segundo Roselara Goreti de Castro, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a suspensão temporária das atividades ocorrerá para a realização de organização interna, controle de estoque, limpeza geral e adequações necessárias para aprimorar o atendimento prestado à população.

O fechamento da unidade ocorrerá entre segunda e quarta-feira, dias 1º, 2 e 3 de junho. Nos dias 4 e 5, em razão do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo, respectivamente, não haverá atendimento ao público.

O período será destinado à reorganização dos serviços internos da Farmácia Solidária, permitindo maior controle dos medicamentos disponíveis, além da realização de limpeza e manutenção da estrutura de funcionamento da unidade.

A presidente do Fundo Social destacou que as medidas têm como objetivo garantir melhores condições de atendimento aos pacientes atendidos na unidade. O atendimento será retomado normalmente na semana seguinte, a partir de 8 de junho.