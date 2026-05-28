Uma das vítimas chegou a gastar R$ 30 mil. A apuração começou em Mogi das Cruzes (SP), a partir de registros de boletins de ocorrência.

“A parte do telemarketing ocorre aqui. Então, clientes de todo o Brasil ligam, a ligação cai aqui em Ribeirão e aí eles repassam o cliente para a loja mais próxima. Temos diversas lojas em Mogi, em Suzano, em São José dos Campos, Limeira, Piracicaba e fora do estado, Goiás, Paraná, Santa Catarina. A partir dessa análise de registro de boletim de ocorrência, de prisões em flagrantes que ocorreram dentro dessas lojas, a gente identificou que possivelmente haveria uma forma de trabalho irregular”.

Em Ribeirão Preto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco endereços: as duas lojas, que ficam na Avenida Francisco Junqueira, a casa do dono da franquia, que mora na cidade, a casa de uma funcionária e a central de telemarketing.

Ainda segundo o delegado, um inquérito policial foi instaurado pelos crimes de associação criminosa e estelionato.