Semana do Meio Ambiente amplia alcance e convida empresas e entidades a participarem de programação educativa

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal de Batatais preparou uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente, que acontece de 1º a 5 de junho, com uma série de palestras educativas voltadas à conscientização ambiental. Devido ao feriado na quinta-feira (4), a agenda foi ampliada, com atividades também nas semanas anterior e posterior, a fim de garantir maior alcance das ações.

A iniciativa já contempla atendimentos em escolas do município, e a proposta é expandir o programa para novos públicos, incluindo empresas, entidades e coletivos interessados em receber as palestras.

As atividades abordam temas diretamente ligados ao cotidiano da população e à preservação ambiental. Entre os conteúdos oferecidos estão proteção e bem-estar animal, sustentabilidade, saneamento básico e esgotamento sanitário, resíduos sólidos e coleta seletiva, além do uso consciente da água.

As palestras são adaptadas conforme o público atendido e têm como foco a informação prática, com orientações que podem ser aplicadas no dia a dia.

A agenda já definida inclui ações em unidades como a Escola Municipal de Professora Alzira Acra de Almeida, Colégio ABE e Sesi, além de atividades previstas no projeto Renascer, do Fundo Social de Solidariedade. Ao todo, centenas de alunos e idosos devem ser atendidos ao longo da programação, com conteúdos voltados a diferentes faixas etárias.

As atividades incluem temas como proteção animal, sustentabilidade, saneamento básico e gestão de resíduos, com abordagem educativa e acessível.

Com a ampliação da programação, a Secretaria reforça o convite para que empresas, instituições e grupos organizados também participem da iniciativa, solicitando a realização das palestras.

A proposta é levar informação e conscientização ambiental para além do ambiente escolar, fortalecendo o envolvimento da comunidade em práticas sustentáveis e na preservação dos recursos naturais.