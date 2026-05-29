Batatais é selecionada pelo MEC para integrar Mapa de Experiências Inspiradoras da Educação Integral em Tempo Integral

Batatais foi selecionada para integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, iniciativa promovida pelo MEC (Ministério da Educação), em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A experiência escolhida do município é o projeto “Composta Trailer – Agroecologia urbana, terra fértil, comida de verdade”, desenvolvido no Eixo 3 – Territórios, Culturas e Saberes, que reúne práticas voltadas à integração entre escola, território e comunidade, com foco em sustentabilidade, identidade cultural e aprendizagem significativa.

Lançado em 2025, o Mapa de Experiências Inspiradoras de Educação Integral em Tempo Integral é uma plataforma digital interativa que reúne práticas educacionais inovadoras de redes públicas de ensino de todo o país, com o objetivo de dar visibilidade e disseminar iniciativas que fortalecem políticas públicas de educação integral.

O projeto de Batatais é desenvolvido na EMEB Professor Gilberto Dalla Vecchia e em outras unidades da rede municipal, envolvendo estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em tempo integral. A proposta articula ações de compostagem de base comunitária, hortas e pomares pedagógicos agroecológicos, educação alimentar e ambiental, além de práticas de agricultura urbana e periurbana.

Segundo o secretário de Educação de Batatais, Victor Hugo Junqueira, a iniciativa surgiu em 2022 a partir da atuação de um grupo interdisciplinar de educadores das áreas de biologia, geografia, pedagogia, nutrição, educação física e ciência política, com foco na integração entre educação, saúde, meio ambiente e políticas de segurança alimentar e nutricional. “Importante destacarmos que o projeto também dialoga com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), especialmente nas áreas de educação de qualidade, cidades sustentáveis, consumo responsável e ação climática”, disse o secretário.

Entre as ações desenvolvidas estão oficinas semanais com turmas da rede municipal, implantação de composteiras escolares, criação de canteiros agroecológicos, atividades de educação alimentar e visitas ecopedagógicas a espaços de agricultura regenerativa. O projeto também envolve participação de famílias na coleta de resíduos orgânicos, fortalecendo a relação entre escola e comunidade.

De acordo com os critérios do MEC, foram consideradas propostas com currículo integrado e interdisciplinar, valorização da diversidade, articulação entre tempos e espaços educativos, e impacto social das iniciativas, além do alinhamento com a Meta 6 do Plano Nacional de Educação, que trata da ampliação da educação em tempo integral.

Com a seleção, Batatais passa a integrar o conjunto de experiências nacionais reconhecidas como referências em educação integral, com práticas voltadas à inovação pedagógica, sustentabilidade e fortalecimento dos territórios educativos.