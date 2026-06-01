Concurso elege Corte que representará a 49ª Festa do Leite de Batatais

Batatais conheceu, na noite deste sábado (30), os representantes da 49ª Festa do Leite. Em um evento repleto de emoção, beleza, tradição e espírito sertanejo, realizado pelo Colégio ABE em parceria com a Prefeitura de Batatais, foram eleitos os integrantes da Corte que terá a missão de representar a maior festa tradicional da região ao longo dos próximos meses.

A grande vencedora da noite foi Bruna Figueiredo, coroada Rainha da 49ª Festa do Leite de Batatais. Também foram eleitas como princesas Micaeli Bueno e Jéssica Borges. O título de Garota Country ficou com Ana Laura Bertoncini, enquanto Jorge Augusto conquistou a faixa de Garoto Country.

O concurso marcou oficialmente o início da contagem regressiva para a Festa do Leite 2026, que será realizada entre os dias 8 e 12 de julho. O evento reuniu familiares, torcidas, autoridades, apoiadores e amantes da cultura sertaneja, reforçando a importância da celebração para a identidade cultural e econômica do município.

Ao todo, participaram da disputa 17 candidatas ao título de Rainha e seis candidatos ao posto de Garoto Country, todos avaliados nos quesitos beleza, simpatia, elegância e representatividade por um corpo de jurados formado por profissionais ligados ao universo country, à comunicação e ao agronegócio.

Com figurinos assinados pelo renomado estilista Marcelo Ortale, referência nacional em concursos de rainha de rodeio, as candidatas desfilaram em uma passarela que celebrou a elegância e a força da cultura sertaneja.

Agora, a nova Corte assume o compromisso de representar Batatais e divulgar a 49ª Festa do Leite em eventos, ações promocionais e atividades oficiais, levando o nome da cidade e de uma das mais tradicionais festas do interior paulista para toda a região.