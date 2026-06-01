Ribeirão Preto libera vacinação da gripe para toda a população
A vacina contra a gripe foi liberada para toda a população de Ribeirão Preto (SP) com mais de 6 meses de idade a partir desta segunda-feira (1º). São 39 salas de vacinação.
A ampliação segue determinação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) para todos os municípios paulistas e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus Influenza.
Em Ribeirão Preto, desde janeiro deste ano, já foram registrados 472 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Destes, 95 foram causados pela Influenza. O município também contabilizou três mortes pela doença.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.
A vacina contra a gripe protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. Ela pode ser administrada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico de imunização.
Segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, a cobertura vacinal no município está em 37%, bem abaixo da meta estipulada, de 90%.
A campanha de vacinação contra a gripe começou em março e focou, inicialmente, em idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas, os chamados grupos prioritários.
Segundo a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, no município, os grupos mais afetados são crianças de até 9 anos e idosos com mais de 80 anos.
Fonte: g1