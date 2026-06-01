Em Ribeirão Preto, desde janeiro deste ano, já foram registrados 472 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Destes, 95 foram causados pela Influenza. O município também contabilizou três mortes pela doença.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A vacina contra a gripe protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. Ela pode ser administrada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico de imunização.

Segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, a cobertura vacinal no município está em 37%, bem abaixo da meta estipulada, de 90%.

A campanha de vacinação contra a gripe começou em março e focou, inicialmente, em idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas, os chamados grupos prioritários.