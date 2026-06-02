Santos chegou a ser preso à época do crime, mas respondeu ao processo em liberdade e seguiu trabalhando na corporação em serviços administrativos. Após a condenação, no entanto, ele saiu preso do fórum e foi encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

A defesa do policial disse que provas testemunhal e pericial apontam que o tiro que matou Júlia não saiu da arma dele e que, por isso, irá recorrer da decisão.

O julgamento teve início na manhã de segunda-feira e terminou por volta das 23h no Fórum de Ribeirão Preto.

Ao todo, cinco testemunhas de defesa e cinco de acusação foram ouvidas além do advogado do réu e da promotoria.

Advogado da família de Júlia, Mauricio Lins Ferraz diz que o réu nunca manifestou arrependimento.