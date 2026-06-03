Confira como ficam os serviços públicos municipais durante o feriado prolongado de Corpus Christi

A Prefeitura de Batatais informa que haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, e o ponto facultativo decretado para o dia 5. Não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesses dois dias. Os serviços administrativos serão retomados na segunda-feira, 8 de junho.

Os serviços considerados essenciais seguirão em funcionamento sem interrupções durante o período. Permanecem em operação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Samu-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a GCM-153 (Guarda Civil Municipal), a Defesa Civil (199), além do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190). A coleta de lixo também será realizada normalmente.

A ATT (Área de Triagem e Transbordo) estará fechada na quinta-feira (4), retomando suas atividades posteriormente conforme o expediente regular.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. O atendimento regular será retomado na segunda-feira (8), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito sofrerá alteração apenas no dia 4 de junho, quando o serviço ficará suspenso. Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá normalmente.