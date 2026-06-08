Festa do Leite promove 5 dias de vendas sem taxas para compra de passaportes

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Quem deseja garantir presença nos três dias pagos da 49ª Festa do Leite terá uma oportunidade especial entre os dias 8 e 12 de junho, segunda a sexta-feira.
 
Durante esse período, a organização realiza uma ação promocional que elimina a cobrança de taxas e juros na compra dos passaportes do evento, exclusivamente nos pontos de venda físicos.
 
A condição é válida para a aquisição do passaporte que dá acesso aos três dias pagos da festa (8, 10 e 11 de julho), tanto na modalidade inteira quanto meia-entrada. Além da isenção das taxas, o público poderá parcelar o valor em até três vezes sem acréscimo.
 
A promoção estará disponível em todos os pontos de venda físicos participantes:

Supermercados Real em Batatais e Altinópolis, Supermercados Nori em Batatais, Altinópolis e Brodowski e Loja de conveniência Última Hora, no Posto São Paulo (Batatais).

A ação é válida apenas para a compra presencial dos passaportes da 49ª Festa do Leite (R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada). A isenção de taxas e juros não se aplica às compras realizadas pela internet nem à aquisição de ingressos individuais.
 
A iniciativa busca facilitar o acesso do público aos três dias pagos do evento, oferecendo condições especiais por tempo limitado.
 
Quem pretende aproveitar toda a programação da festa pode garantir antecipadamente seu passaporte durante o período promocional e parcelar o pagamento sem custos adicionais.

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