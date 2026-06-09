Atenção: vacinação com a Butantan-DV está temporariamente suspensa

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, suspendeu de forma cautelar a aplicação da vacina Butantan-DV contra a dengue, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A medida é preventiva e permanecerá em vigor até a conclusão das investigações em andamento e a divulgação de novas orientações pelos órgãos competentes.

Segundo as autoridades de saúde, não há, até o momento, resultado conclusivo que estabeleça relação entre os eventos registrados e a vacina. A suspensão temporária tem como objetivo permitir uma análise aprofundada dos casos investigados.

Quem já recebeu a Butantan-DV continua protegido pelos benefícios da imunização e, neste momento, não há recomendação adicional específica para os vacinados.

Vacinação com Takeda continua: A Secretaria de Estado da Saúde informou que a vacinação contra a dengue com a vacina do fabricante Takeda continua sem interrupção para adolescentes de 10 a 14 anos de idade em todos os municípios.

Novas orientações serão divulgadas assim que as investigações conduzidas pelo Ministério da Saúde, Anvisa e demais instituições envolvidas forem concluídas.