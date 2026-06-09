Nova avenida Ayrton Senna entra na fase final de obras

A obra da nova avenida Ayrton Senna, muito aguardada pela população de Batatais, está na etapa final de execução e tem previsão de conclusão ainda neste mês. Com extensão de 2,4 quilômetros, o projeto contempla o trecho entre a rua Eduardo Gimenez Ricci e a avenida dos Pardais, reunindo uma série de intervenções voltadas à mobilidade urbana, acessibilidade e segurança viária.

O investimento total é de R$ 19.072.284,31, com recursos próprios do município e financiamento obtido por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), linha de crédito da Caixa Econômica Federal. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a obra representa um dos principais investimentos recentes na modernização da infraestrutura urbana da cidade.

Entre as intervenções executadas estão a duplicação da avenida, a implantação de iluminação pública em LED, a instalação de barreira de concreto entre as pistas, nova sinalização viária, sistema de drenagem para prevenção de alagamentos e adequações de acessibilidade, com rampas e piso tátil.

Outro destaque é a implantação da ciclovia ao longo da via, ampliando as opções de deslocamento e oferecendo mais segurança para ciclistas.

Atualmente, as equipes da empresa contratada executam os serviços de sinalização viária horizontal e paisagismo dos canteiros. Paralelamente, a equipe responsável pela PPP (Parceria Público-Privada) de iluminação em LED realiza a instalação dos equipamentos de iluminação pública, restando apenas adequações pontuais para a conclusão do projeto.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo orienta os motoristas e pedestres a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local, uma vez que o deslocamento das equipes ocorre em tempo real e podem ser necessárias interdições temporárias para a execução dos serviços finais.