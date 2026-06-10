Segundo o g1 apurou, a partir da folha de pagamento do mês de julho, Geraldo Leite Costa Neto passará a receber a remuneração não mais pela Polícia Militar, mas sim pela SPPrev.

Desde abril, quando Geraldo Neto pediu para passar oficialmente à reserva da PM, os proventos deles ainda estavam sendo pagos pela corporação policial.