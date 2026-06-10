Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte em Marília

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília (SP), no fim da manhã desta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelas equipes de resgate. Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao hospital.

As vítimas que morreram foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. Os dois eram pilotos, mas ainda não há confirmação sobre quem comandava o avião no momento do acidente.

Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima socorrida não havia sido divulgada. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Marília.

Segundo a Defesa Civil de Marília e a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto da cidade, o avião decolou por volta das 11h13 e retornava ao mesmo aeródromo quando caiu.