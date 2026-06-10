Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte em Marília
Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Marília (SP), no fim da manhã desta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelas equipes de resgate. Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao hospital.
As vítimas que morreram foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. Os dois eram pilotos, mas ainda não há confirmação sobre quem comandava o avião no momento do acidente.
Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima socorrida não havia sido divulgada. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Marília.
Segundo a Defesa Civil de Marília e a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto da cidade, o avião decolou por volta das 11h13 e retornava ao mesmo aeródromo quando caiu.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio provocado pela queda e realizar o resgate das vítimas. Os corpos de Gabriel Maloni e Henrique Guariente foram encontrados carbonizados.
A aeronave caiu em um campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ao lado da pista do aeroporto, a cerca de 1 quilômetro do terminal. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.
A aeronave bimotor, com prefixo PT-MDB, é um modelo Beech Aircraft 58, fabricado em 1985, em situação normal de aeronavegabilidade.
Avião de pequeno porte com cai em um campo de futebol da AABB, em Marília (SP) — Foto: Defesa Civil
Fonte: g1