Comunicado sobre a 49ª Festa do Leite de Batatais

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais informa, com profundo respeito à população, aos expositores, comerciantes, patrocinadores, trabalhadores e visitantes, o cancelamento da 49ª edição da Festa do Leite, que seria realizada no mês de julho de 2026.

A decisão foi tomada após reavaliação técnica das condições financeiras do município, que exige medidas de contingenciamento, controle e racionalização das despesas públicas.

Nas últimas semanas, observou-se uma queda relevante nas receitas estimadas, em razão da frustração da arrecadação prevista para o período e da reavaliação das projeções de receitas para o exercício de 2026. Esse contexto impactou diretamente a capacidade financeira do Município, impondo a adoção de medidas de ajuste e maior rigor no gerenciamento fiscal e orçamentário.

Diante dessa realidade, a Administração Municipal optou por priorizar a manutenção dos serviços essenciais à população, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, além de assegurar o pagamento em dia dos servidores públicos e encargos sociais, como acontece desde o primeiro dia dessa gestão, bem como o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Prefeitura.

A partir dessa diretriz e da análise atualizada do fluxo de caixa, a realização da Festa do Leite mostrou-se financeiramente inviável neste momento.

A Prefeitura ressalta que esta não foi uma decisão tomada de forma abrupta. Antes do cancelamento, foram analisadas alternativas para viabilizar o evento, incluindo a redução de estrutura, renegociação de contratos, revisão de despesas e busca por fontes complementares de financiamento. No entanto, mesmo com esses esforços, não foi possível assegurar as condições necessárias para a realização responsável da festa.

Temos plena consciência da importância histórica, cultural e econômica da Festa do Leite para Batatais e toda a região. Sabemos da frustração de expositores, comerciantes, trabalhadores temporários, artistas, patrocinadores e da população que aguardava mais uma edição do evento.

A Administração Municipal, opta por agir com transparência e responsabilidade fiscal, priorizando a estabilidade das contas públicas e a continuidade dos serviços essenciais.

A Prefeitura informa que divulgará, nas próximas horas, os procedimentos para ressarcimento de ingressos, bem como orientações específicas para expositores, prestadores de serviço, patrocinadores e demais envolvidos. Também será disponibilizado um canal de atendimento para tratar de cada situação de forma individualizada.

Esta é uma decisão difícil, mas necessária. O compromisso da Administração é com o presente e o futuro da cidade, garantindo que Batatais mantenha sua capacidade de investimento, funcionamento dos serviços públicos e equilíbrio financeiro.

A Prefeitura reafirma seu respeito à população e seu compromisso com a transparência na condução dos assuntos públicos.