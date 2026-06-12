Nubank envia e-mail por engano sobre suposta liquidação do banco; instituição segue operando
Alguns clientes do Nubank receberam, nesta sexta-feira (12), e-mails informando sobre uma suposta liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central (BC). As mensagens foram enviadas por engano, o banco não foi liquidado e segue operando normalmente.
O g1 teve acesso a um dos e-mails enviados a partir de um domínio oficial da empresa. Na mensagem, o Nubank informava que o BC havia determinado a liquidação da instituição e que “o ativo deste emissor sairá de circulação definitivamente”. O texto orientava os clientes a solicitar o ressarcimento de valores de até R$ 250 mil ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Procurado, o Nubank afirmou que “um erro operacional pontual, já identificado e solucionado”, provocou o envio de mensagens indevidas a parte de seus clientes.
Segundo o banco, “a instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade”.
“Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos.”
O g1 também procurou o Banco Central, que afirmou que não procede a informação de que a instituição tenha decretado a liquidação extrajudicial do Nubank. O FGC não respondeu.
Logotipo de Nubank na sede do banco em São Paulo, Brasil, 19 de junho de 2018 — Foto: Paulo Whitaker/Reuters
Fonte: g1.