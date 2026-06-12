IBGE abre inscrições para seleção com mais de 8 mil vagas de nível médio
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para um novo processo seletivo simplificado voltado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas temporárias em cinco funções, com remunerações que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios.
As oportunidades estão distribuídas por todo o país e abrangem atividades administrativas, operacionais, de supervisão e suporte tecnológico ligadas à execução da pesquisa, considerada uma das principais fontes de informações sobre a produção agropecuária brasileira.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do certame.
O prazo começou às 10h desta sexta-feira e segue até as 23h do dia 1º de julho, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53.
A aplicação da prova objetiva está prevista para 27 de setembro, e o resultado final da seleção deve ser divulgado em 18 de dezembro, conforme o cronograma do edital.
A maior parte das vagas é para o cargo de Agente Censitário Supervisor, com 4.143 oportunidades. Também há 1.110 vagas para Agente Censitário Administrativo, 1.089 para Agente Censitário de Informática, 948 para Agente Operacional Regional e outras 948 para Agente Censitário Regional.
Todos os cargos exigem ensino médio completo. Para as funções de Agente Operacional Regional, Agente Censitário Regional e Agente Censitário Supervisor também é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
Além dos salários, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
Fonte: g1