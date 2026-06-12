O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para um novo processo seletivo simplificado voltado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas temporárias em cinco funções, com remunerações que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios.