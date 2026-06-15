De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista do veículo foi inicialmente levado a um hospital. Quando ele estava sendo atendido, ficou com receio ao ver a chegada de familiares das vítimas e deixou a unidade.

A SSPDS informou ainda que, posteriormente, o condutor, acompanhado de um advogado, se apresentou na delegacia de polícia de Tauá e segue no local prestando esclarecimentos.

Conforme policiais presentes no local, os sete corpos já foram retirados do interior do veículo, que capotou às margens da rodovia, e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Tauá. Todos eram jovens do sexo masculino, alunos e ex-alunos de duas escolas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) de Juazeiro do Norte. Dois deles têm 17 anos.