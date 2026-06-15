Sete atletas de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará; dezenas ficam feridos
Um ônibus com mais de 40 passageiros capotou na madrugada desta segunda-feira (15) na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará, e matou sete jogadores de um time de basquete. Pelo menos, 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico, de acordo com um policial que atua no local do acidente.
Os passageiros são de Juazeiro do Norte e haviam participado de um torneio de basquete em Sobral. O acidente ocorreu durante o retorno dos atletas.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista do veículo foi inicialmente levado a um hospital. Quando ele estava sendo atendido, ficou com receio ao ver a chegada de familiares das vítimas e deixou a unidade.
A SSPDS informou ainda que, posteriormente, o condutor, acompanhado de um advogado, se apresentou na delegacia de polícia de Tauá e segue no local prestando esclarecimentos.
Conforme policiais presentes no local, os sete corpos já foram retirados do interior do veículo, que capotou às margens da rodovia, e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Tauá. Todos eram jovens do sexo masculino, alunos e ex-alunos de duas escolas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) de Juazeiro do Norte. Dois deles têm 17 anos.
Também não há esclarecimento das causas do acidente até a última atualização desta reportagem. Uma perícia vai avaliar se houve falha do motorista ou problema mecânico.
Ainda segundo policiais no local, os passageiros estavam sem cinto de segurança; ao capotar, as vítimas foram arremessadas para fora e atropeladas pelo próprio ônibus.
Uma pessoa que estava na lista de passageiros do ônibus não foi localizada. Ainda não foi confirmado se essa pessoa embarcou de fato no veículo.
Bombeiros que atenderam a ocorrência informaram que os sobreviventes tiveram escoriações pelo corpo, sem gravidade. Alguns receberam atendimento médico e já receberam alta do hospital de Tauá.
Acidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará — Foto: Reprodução
Fonte: g1