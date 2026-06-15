Motorista escapa ileso após carro bater na traseira de caminhão em Franca, SP
O motorista de um carro escapou com ferimentos leves de uma batida com um caminhão na manhã desta segunda-feira (15) em Franca (SP).
A colisão aconteceu na Rodovia Candido Portinari, no Jardim Guanabara. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista do carro bateu na traseira do caminhão, no sentido bairros Guanabara-Leporace.
Com o impacto, a frente do veículo ficou presa à traseira do caminhão, completamente destruída.
O condutor do carro sofreu ferimentos leves na cabeça e foi socorrido por uma equipe da concessionária Via Paulista até um hospital de Franca. O motorista do caminhão não ficou ferido.
Durante o atendimento da ocorrência, outra batida envolvendo dois carros foi registrada no mesmo trecho. Apesar dos danos aos veículos, nenhum dos motoristas ficou ferido.
A polícia militar rodoviária e equipes da via paulista estiveram no local para o registro da ocorrência e o controle do trânsito na rodovia.