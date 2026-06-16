Vacinação contra a gripe segue aberta para toda a população em Batatais

A Prefeitura de Batatais mantém a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) aberta para toda a população. Pessoas com mais de 6 meses de idade podem receber o imunizante nas unidades de saúde do município. A medida tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e complicações causadas pelos vírus da gripe.

A ampliação segue orientação das autoridades de saúde e ocorre em um período de maior circulação de doenças respiratórias. Com a campanha aberta para toda a população, a expectativa é ampliar a proteção coletiva e fortalecer as ações de prevenção no município.

A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) oferece proteção contra os principais vírus influenza em circulação, incluindo as cepas Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

Segundo a Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação continua sendo uma das formas mais eficazes de prevenção contra a doença, contribuindo para reduzir a transmissão do vírus e proteger os grupos mais vulneráveis da população.

Para receber a dose, os moradores devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, apresentando um documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.

O atendimento nas salas de vacina acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A Prefeitura de Batatais reforça o convite para que a população participe da campanha e destaca a importância da imunização como medida fundamental para a proteção da saúde coletiva.