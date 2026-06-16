A Apae Batatais recebeu pela segunda vez o Selo Amigo da Pessoa com TEA, um reconhecimento que reforça o nosso compromisso diário com acessibilidade, respeito e inclusão social.

Esse selo, concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD-SP), destaca iniciativas que ampliam direitos, promovem participação social e fortalecem o cuidado com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Aqui na Apae Batatais, esse trabalho acontece por meio das ações das nossas equipes, que atuam com responsabilidade, escuta e presença.