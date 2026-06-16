Prefeitura alerta sobre tentativa de golpe envolvendo falso aplicativo para acompanhamento de consultas e exames

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), alerta a população sobre uma tentativa de golpe que vem sendo praticada contra pacientes do município.

De acordo com relatos recebidos pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), golpistas estão entrando em contato por telefone com moradores, identificando-se como servidores municipais da área da saúde. Durante a ligação, informam falsamente que o paciente precisa baixar um aplicativo em seu celular para acompanhar agendamentos de consultas, exames e outros atendimentos.

A Semusa esclarece que não está realizando qualquer campanha de contato telefônico para solicitar a instalação de aplicativos em aparelhos celulares e que não orienta pacientes a fornecer dados pessoais, senhas ou códigos recebidos por mensagem.

Alguns pacientes contataram as UBSs para verificar a veracidade das informações recebidas, o que reforça a importância do alerta à população.

A orientação é para que os cidadãos não realizem downloads indicados por desconhecidos, não compartilhem informações pessoais e encerrem imediatamente esse tipo de ligação. Em caso de dúvida, o paciente deve procurar sua Unidade Básica de Saúde ou entrar em contato diretamente com os canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.