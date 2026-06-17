De acordo com o coronel da Polícia Militar Rodrigo Quintino, a ação faz parte de uma investigação que apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

“Essa organização era responsável pelo tráfico de drogas e armas em toda a nossa região e eles eram responsáveis também pelo controle financeiro do crime aqui na nossa região. Eles trabalhavam sempre ligados às lideranças regionais e estaduais, até internacionais do crime”, afirma.

A Justiça autorizou o cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão.

Segundo o Gaeco, os alvos são suspeitos de ocupar posições de liderança na facção e de coordenar atividades criminosas dentro e fora do sistema prisional em diferentes estados brasileiros.

Os suspeitos têm funções estratégicas, incluindo o controle de atividades internas, a supervisão da atuação de integrantes em cidades do interior paulista e a coordenação do envio de drogas para unidades prisionais em diversas regiões do país.