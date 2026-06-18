Vacinação antirrábica gratuita terá três etapas em Batatais neste mês

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nos dias 20, 24 e 25 de junho mais uma fase da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa oferece imunização gratuita aos animais e tem como objetivo fortalecer a prevenção da raiva, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida da população.

A vacinação será realizada em três pontos do município, com o apoio de estabelecimentos parceiros que disponibilizam seus espaços para a realização da ação.

No dia 20 de junho, sábado, das 8h às 12h, o atendimento ocorrerá na Vetclin, localizada na avenida Dr. Oswaldo Scatena, 224, no Centro.

Já no dia 24 de junho, quarta-feira, das 14h às 18h, a vacinação será no pátio do Posto Cruzeiro, na avenida Moacir Dias de Morais, 1858.

Por fim, no dia 25 de junho, quinta-feira, das 16h às 20h, a ação será realizada na Marmil, que fica na rua José Augusto Fernandes, 1054, na Vila Maria.

A Semusa destaca que a vacinação é uma medida essencial para a prevenção e o controle da raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos. Manter a imunização dos animais em dia é uma das principais formas de proteção contra a enfermidade. A participação é gratuita e aberta à população.



Para garantir a segurança durante o atendimento, os tutores devem levar os cães utilizando coleiras e guias. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. A recomendação busca proporcionar mais tranquilidade aos animais, aos tutores e às equipes responsáveis pela vacinação.